Bursaspor'da bahis oynayan futbolcuların isimleri kim?

TFF, bahis oynadığı belirlenen 10124 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Bu isimler arasında Bursaspor forması giyen futbolcuların da yer alması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması, Türk futbolunun tüm kademelerini etkisi altına aldı. TFF'nin, yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı tespit edilen tam 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etme kararı büyük yankı uyandırdı.

Listede 2. Lig'de mücadele eden köklü kulüp Bursaspor'dan da bazı futbolcuların yer aldığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı camiada şaşkınlık oluşturan bu gelişmenin ardından, Bursaspor'da bahis oynadığı iddia edilen futbolcuların kim olduğu merak konusu oldu. İşte Bursasporlu oyuncular....

Bursaspor Divan Kurulu, kulübün kapanacağı iddiasını yalanladı

BURSASPOR'DA BAHİS OYNAYAN FUTBOLCULARIN İSİMLERİ NELER?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 2.Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcuları Emrah Gedikli, Enes Kaya ve Sefa Narin, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 4 kişi tutuklandı.

