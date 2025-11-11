Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Eskişehir'de demir çubukla cinayet! 3 gün kaçtı, yediği yemekle yakayı ele verdi

- Güncelleme:
Eskişehir'de Ahmet Çalık'a kasıtlı olarak çarpan ardından demir çubukla darbedip öldüren şüpheli yakalandı. Şüpheli Y.N., aş evinden yemek alırken haberlerde onu gören bir vatandaşın ihbarıyla yakayı ele verdi.

Olay, Eskişehir Çifteler ilçesinde yaşandı. 8 Kasım'da babasının aracını alan Y.N., kasıtlı olarak Ahmet Çalık isimli vatandaşa çarptı. Ardından aracından inen şüpheli, Çalık'a demir çubukla saldırıp kafasına defalarca vurdu. Çalık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Şüphelinin kaçtığı otomobili belirleyen jandarma ekipleri, plaka üzerine yoğunlaştı. Sivrihisar ilçesine bağlı bir köyde aracın takla attığı belirlendi. Araçtan çıkan şüpheli kaçtı.

3 GÜNDÜR HER YERDE ARANIYORDU

Şüphelinin Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine kaçma ihtimali üzerine yoğunlaşan bölgede 3 gündür çalışma yürüten JASAT ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışma başlattı.

Öldürülen Ahmet Çalık
AŞ EVİNDEN GELEN İHBAR TUTUKLATTI

Şüpheli, Emirdağ ilçesinde bulunan bir aş evine gitti. Bu sırada yemek alan bir vatandaş, şüpheliyi tanıyarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Kısa sürede belirtilen aş evine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin Çifteler ilçesinde gözaltında olduğu öğrenildi. Karakolda işlemlerinin ardından adliyeye sevk olması bekleniyor.

