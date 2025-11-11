10 ayda en çok satan SUV araçlar: Markada Volkswagen, modelde Tesla...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye otomobil pazarında SUV araçlara ilgi her geçen gün artış gösteriyor. Son olarak açıklanan ekim ayı rakamları da otomobil severlerin bu gövde yapısındaki araçlara duyduğu ilgiyi teyit etti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ekim 2025 verilerine göre; Türkiye’de otomobil satışları 2025 Ocak-Ekim döneminde 833 bin 382 adede ulaştı. İlk 10 ayda pazarda büyüme %10,98 olarak gerçekleşti.

SUV %62,2 İLE LİDER

Söz konusu dönemde gövde tiplerine göre satışlara bakıldığında, pazarın 518 bin 550 adedi SUV otomobillerden oluşuyor. SUV araçlar %62,2 ile toplam pazardan en büyük payı alırken; onu %22,6 pay ve 188 bin 167 satış ile Sedan, %14,2 pay ve 118 bin 711 satışla HB otomobiller izliyor.

Geniş iç hacimleri, trafikte daha güvenli sürüş konforu ve prestij sunmaları, Sedan araçlarla geçmiş yıllardaki fiyat makasının oldukça kapanması; SUV araç tercihinin gün geçtikçe artmasında etkili oluyor.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

Bu arada geçen yılın 10 aylık döneminde SUV araç tercihi %56,2’lik paya sahipti. Bu yıl ‘SUV’ların toplam içindeki payı %6 yükseldi.

Yılın ilk 10 ayında en çok satan SUV markaları şöyle sıralanıyor:

1-Volkswagen: 54 bin 836 adet

2-Peugeot: 44 bin 814 adet

3-Toyota: 31 bin 777 adet

4-Hyundai: 29 bin 588 adet

5-BYD: 29 bin 205 adet

6-TESLA: 27 bin 420 adet

7-Chery: 24 bin 559 adet

8-TOGG: 23 bin 754 adet

9-Fiat: 22 bin 697 adet

10-Nissan: 22 bin 13 adet

EN ÇOK SATAN MODELLER

2025 Ocak-Ekim döneminde en çok satan SUV modelleri ise şunlar oldu:

1-TESLA Model Y: 27 bin 420 adet

2-TOGG T10X: 23 bin 754 adet

3-BYD Seal U: 23 bin 521 adet

4-Fiat Egea Cross: 22 bin 420 adet

5-Toyota C-HR: 19 bin 786 adet

6-Dacia Sandero Stepway: 17 bin 826 adet

7-Peugeot 2008: 17 bin 758 adet

8-Volkswagen T-Roc: 17 bin 313 adet

9-Nissan Qashqai: 16 bin 199 adet

10-Volkswagen Taigo: 14 bin 792 adet