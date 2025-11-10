Milyonluk vurgun cezasız kalmadı: Gaziantep'te 43 vatandaşı dolandıran 5 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te siber dolandırıcılık yöntemiyle 43 vatandaşı 1 milyon 709 bin TL dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
43 KİŞİYİ YAKLAŞIK 2 MİLYON TL DOLANDIRDILAR
Yapılan çalışmalar neticesinde internet sitelerinde araç satış ilanları vermek, telefon satmak, çeşitli ev eşyaları satmak ve icra dosyasının kapatılması vaadiyle ekim ayı içerisinde 43 vatandaşı toplam 1 milyon 709 bin TL para toplayarak dolandırdığı iddia edilen 72 şüpheli yakalandı.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilere ait adreslerde yapılan adli arama sonucunda ele geçen dijital materyallere ve telefonlara el konuldu. Şüpheli şahıslardan 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
