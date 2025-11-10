Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir açıklarında göçmen kurtarma ve yakalama operasyonu

İzmir açıklarında göçmen kurtarma ve yakalama operasyonu

İzmir açıklarında göçmen kurtarma ve yakalama operasyonu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir açıklarında meydana gelen iki ayrı 'düzensiz göçmen' olayında Sahil Güvenlik ekipleri devreye girdi. Toplam 14 göçmen kurtarılırken, 35 göçmen yakalandı.

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, 8 Kasım günü içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı alındı. Bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmasında, lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

İzmir açıklarında göçmen kurtarma ve yakalama operasyonu - 1. Resim

İKİNCİ İHBAR HAREKETE GEÇİRDİ

Aynı gün akşam saatlerinde İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-4, KB-4507) görevlendirildi. Ekipler, hareket halinde bulunan lastik botu durdurarak içerisindeki 16'sı çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

