İzmir açıklarında göçmen kurtarma ve yakalama operasyonu

İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında, 8 Kasım günü içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı alındı. Bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-89) tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmasında, lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı.

İKİNCİ İHBAR HAREKETE GEÇİRDİ

Aynı gün akşam saatlerinde İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (TCSG-4, KB-4507) görevlendirildi. Ekipler, hareket halinde bulunan lastik botu durdurarak içerisindeki 16'sı çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kurtarılan ve yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.