Bir hisle annesinin mezarına gitti, döndüğünde şoke oldu! "Belki de can verecektim..."

Edirne’nin Yeniimaret Mahallesi’nde yaşanan olayda, annesinin mezarını ziyaret etmek için gece saatlerinde evinden çıkan bir vatandaş, saniyelerle ölümden döndü.

Karavanda hayatını sürdüren Fatih Dövüncü, gece yarısına doğru içinden gelen bir hisle mezarlığa giderek annesinin kabrini ziyaret etti. Ancak Dövüncü mezarlıkta olduğu sırada, park halinde bulunan karavanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DURUM EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarmasıyla mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Dövüncü’nün içeride olabileceğini düşünen komşular, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Bu sırada Dövüncü, mezarlıktan dönüp yangın yerini görünce büyük bir şok yaşadı.

"İÇİMDEN BİR SES GİTMEMİ SÖYLEDİ"

Yaşadıklarını anlatan Dövüncü, "İçimden bir ses annemin mezarına gitmemi söyledi. Eğer o an çıkmasaydım, belki de yanarak can verecektim" dedi.

Yangında tamamen küle dönen karavan kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.