Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Bir hisle annesinin mezarına gitti, döndüğünde şoke oldu! "Belki de can verecektim..."

Bir hisle annesinin mezarına gitti, döndüğünde şoke oldu! "Belki de can verecektim..."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bir hisle annesinin mezarına gitti, döndüğünde şoke oldu! &quot;Belki de can verecektim...&quot;
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gece yarısı annesinin mezarını ziyarete giden adam, döndüğünde karavanını alevler içinde buldu. İçinden gelen his, onu saniyelerle ölümden kurtardı.

Edirne’nin Yeniimaret Mahallesi’nde yaşanan olayda, annesinin mezarını ziyaret etmek için gece saatlerinde evinden çıkan bir vatandaş, saniyelerle ölümden döndü.

Karavanda hayatını sürdüren Fatih Dövüncü, gece yarısına doğru içinden gelen bir hisle mezarlığa giderek annesinin kabrini ziyaret etti. Ancak Dövüncü mezarlıkta olduğu sırada, park halinde bulunan karavanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DURUM EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarmasıyla mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Dövüncü’nün içeride olabileceğini düşünen komşular, durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcadı. Bu sırada Dövüncü, mezarlıktan dönüp yangın yerini görünce büyük bir şok yaşadı.

"İÇİMDEN BİR SES GİTMEMİ SÖYLEDİ"

Yaşadıklarını anlatan Dövüncü, "İçimden bir ses annemin mezarına gitmemi söyledi. Eğer o an çıkmasaydım, belki de yanarak can verecektim" dedi.

Yangında tamamen küle dönen karavan kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

10 Kasım İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası! İstanbul'da sular ne zaman gelecek, saat kaçta? Bayrampaşa, Eyüpsultan...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elazığ'da kahreden kaza! Anne ve 7 aylık bebeği canından oldu - 3. SayfaElazığ'da kaza! Anne ve bebeği öldüHatay'da can pazarı! Tır 5 aracı biçti, yaralılar var - 3. SayfaHatay'da can pazarı! Tır 5 aracı biçti, yaralılar varKardeşlerin arazi kavgasına çocukları da girdi! 17 yaşındaki Erol canından oldu - 3. SayfaKardeşlerin arazi kavgasında kan aktı! Ölü ve yaralılar varEvin çatısına yuva yapan eşek arıları hastanelik etti, Valilik devreye girdi - 3. SayfaEvin çatısına yuva yapan eşek arıları hastanelik etti!Haberlerde okurdu, başına geldi! Gazeteci evine gelen kağıtla şoke oldu - 3. SayfaGazeteci evine gelen kağıtla şoke olduBursa'da korkunç olay: Bahçeye çıktı, cesetle karşılaştı! - 3. SayfaBahçeye çıktı, cesetle karşılaştı!
Sonraki Haber Yükleniyor...