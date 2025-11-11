Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > İstanbul'da gökdelenin camlarını temizlerken kabus yaşadılar! 2,5 saatlik ölüm kalım mücadelesi

İstanbul'da gökdelenin camlarını temizlerken kabus yaşadılar! 2,5 saatlik ölüm kalım mücadelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, cam temizliği yapan işçilere zor anlar yaşattı. Gökdelenin dış cephesinde halatlarla çalışan işçiler, rüzgarın etkisiyle uzun süre savruldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan İstanbul Finans Merkezi'nde sabah saatlerinde gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya çıkan temizlik işçileri, aniden şiddetini artıran rüzgarın etkisinde kaldı.

2,5 SAAT BOYUNCA BİNADAN İNMEYE ÇALIŞTILAR

Metrelerce yüksekte savrulan işçiler, yaklaşık 2 buçuk saat boyunca binadan inmeye çalıştı. Halatlara sıkıca tutunarak denge sağlamaya çalışan işçilerin yaşadığı panik dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayda yaralanan olmazken, temizlik çalışması tedbir amaçlı durduruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güney Kıbrıs İsrail’in haritasına mı eklendi? “Büyük Tel Aviv” planında o detay kan dondurdu!İstanbul'dan kalkan yolcu uçağı Samsun'a zorunlu iniş yaptı! Tokat seferinde panik anları
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu: Polis memuru rahatsızlanarak şehit oldu - YaşamAcı haberi Bakan duyurdu: Polis memuru şehit olduAvustralya'da yeni bir boynuzlu arı türü keşfedildi: İsmiyle dikkat çekti - YaşamBoynuzlu bir arı türü keşfedildi: İsmiyle dikkat çektiTarım arazilerini mahvediyor! Ülkeye Artvin'den giren kahverengi kokarca böceği Marmara'ya yerleşti - YaşamÜlkeye Artvin'den girdi, Marmara'ya yerleştiİstanbul'a su sağlayan barajlar alarm veriyor! - YaşamMegakente su sağlayan barajlar alarm veriyor!Bitlis'te AFAD, çığa karşı erken uyarı sistemi kurdu - YaşamÇığ tehlikesine karşı kente erken uyarı sistemi kurulduTekirdağ sahiline vurdu! Gizemli deniz canlısı merak konusu oldu - YaşamYer Tekirdağ! Kimse ne olduğunu anlayamadı
Sonraki Haber Yükleniyor...