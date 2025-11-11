İstanbul'da gökdelenin camlarını temizlerken kabus yaşadılar! 2,5 saatlik ölüm kalım mücadelesi
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, cam temizliği yapan işçilere zor anlar yaşattı. Gökdelenin dış cephesinde halatlarla çalışan işçiler, rüzgarın etkisiyle uzun süre savruldu.
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan İstanbul Finans Merkezi'nde sabah saatlerinde gökdelenin camlarını temizlemek için halatlarla binaya çıkan temizlik işçileri, aniden şiddetini artıran rüzgarın etkisinde kaldı.
2,5 SAAT BOYUNCA BİNADAN İNMEYE ÇALIŞTILAR
Metrelerce yüksekte savrulan işçiler, yaklaşık 2 buçuk saat boyunca binadan inmeye çalıştı. Halatlara sıkıca tutunarak denge sağlamaya çalışan işçilerin yaşadığı panik dolu anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayda yaralanan olmazken, temizlik çalışması tedbir amaçlı durduruldu.
