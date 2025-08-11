Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tam 4 gün boyunca yasak! Serinlemek isteyen başka çare arayacak

Tam 4 gün boyunca yasak! Serinlemek isteyen başka çare arayacak

Tam 4 gün boyunca yasak! Serinlemek isteyen başka çare arayacak
Aşırı derecede artan hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar serinlemek için plajlara akın etti. Bu durum, boğulmalara davetiye çıkarırken, Kırklareli'nde olumsuz vakaların önlenmesi adına kökten bir çözüm getirildi. Vize ilçesinde tüm plajlarda denize girmek 4 gün yasaklandı.

Yaz mevsimini gelmesiyle Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal derecelere çıktı.

Vatandaşlar, serinlemek için kendilerine en yakın deniz ve gölleri tercih etti. Fakat bu durum, birçok kentte boğulma vakalarını artırdı. 

KÖKTEN ÇÖZÜM GELDİ

Kırklareli'nde ise, probleme yönelik kökten bir çözüm geldi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 12-15 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

