Tam 4 gün boyunca yasak! Serinlemek isteyen başka çare arayacak

Yaz mevsimini gelmesiyle Türkiye'de hava sıcaklıkları anormal derecelere çıktı.

Vatandaşlar, serinlemek için kendilerine en yakın deniz ve gölleri tercih etti. Fakat bu durum, birçok kentte boğulma vakalarını artırdı.

KÖKTEN ÇÖZÜM GELDİ

Kırklareli'nde ise, probleme yönelik kökten bir çözüm geldi.

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 12-15 Ağustos tarihlerinde Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

İlgili Haber Yasak kararları art arda geliyor! O kentte de denize girmek yasaklandı

Vatandaşlardan, yasağa uymaları istendi.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.