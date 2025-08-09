Sıcaklık 55 dereciyi aştı! Bir kentimizde hayat felç oldu

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı gölgede 14.00 itibariyle 45,7 derece olarak ölçüldü. Araçların termometreleri 51'i gösterirken nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 55 dereceyi aştı.

PARK VE BAHÇELER BOŞ KALDI

Kent geneli yollar, park ve bahçeler adeta boş kaldı. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunda kalanlar parklardaki çeşmelerde serinledi.

SULAMA KANALLARI DOLDU

Yüreğir ilçesindeki birçok mahallede ise çocuklar tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında yüzdü. Bazı çocukların geçtiğimiz haftalarda yaşanan boğulma vakalarına rağmen aldırış etmeden yüzmeleri dikkat çekti.

"YANIYORUZ, DIŞARI ÇIKMAYIN"

Sıcak havaya aldırış etmeden gezdiğini anlatan Erdel Kitse, "Adana her zaman ki gibi çok sıcak, kimse dışarı çıkmasın, akşamüzeri dışarı çıkın. Yanıyoruz, dışarı çıkmayın. Ben cezaevinden yeni çıktım, biraz dolaşayım istedim. Pişmanım çıktığıma ama geri dönüşü de yok. Biraz dolaşıp sonra geri eve dönerim. Allah Adanalıların, Mersin ve Antalyalıların yardımcısı olsun" dedi.

Malatya'dan gezmek için Adana'ya gelen Fatma Taçgül ve kızı Ela ise sıcaktan bunaldıklarını söyledi.