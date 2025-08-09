Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Sıcaklık 55 dereciyi aştı! Bir kentimizde hayat felç oldu

Sıcaklık 55 dereciyi aştı! Bir kentimizde hayat felç oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, Adana, Sıcaklık, Hava Durumu, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da yüksek sıcaklık hayatı felç etti. Hissedilen sıcaklık nemle birlikte 55 dereceyi aşarken, yollar ve parklar adeta boş kaldı. Çocuklar tehlikeye rağmen sulama kanallarında serinledi. 

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı gölgede 14.00 itibariyle 45,7 derece olarak ölçüldü. Araçların termometreleri 51'i gösterirken nem ile birlikte hissedilen sıcaklık ise 55 dereceyi aştı.

PARK VE BAHÇELER BOŞ KALDI 

Kent geneli yollar, park ve bahçeler adeta boş kaldı. Sıcak havada dışarı çıkmak zorunda kalanlar parklardaki çeşmelerde serinledi.

Sıcaklık 55 dereciyi aştı! Bir kentimizde hayat felç oldu - 1. Resim

SULAMA KANALLARI DOLDU

Yüreğir ilçesindeki birçok mahallede ise çocuklar tehlikeli olmasına rağmen sulama kanallarında yüzdü. Bazı çocukların geçtiğimiz haftalarda yaşanan boğulma vakalarına rağmen aldırış etmeden yüzmeleri dikkat çekti.

Sıcaklık 55 dereciyi aştı! Bir kentimizde hayat felç oldu - 2. Resim

"YANIYORUZ, DIŞARI ÇIKMAYIN" 

Sıcak havaya aldırış etmeden gezdiğini anlatan Erdel Kitse, "Adana her zaman ki gibi çok sıcak, kimse dışarı çıkmasın, akşamüzeri dışarı çıkın. Yanıyoruz, dışarı çıkmayın. Ben cezaevinden yeni çıktım, biraz dolaşayım istedim. Pişmanım çıktığıma ama geri dönüşü de yok. Biraz dolaşıp sonra geri eve dönerim. Allah Adanalıların, Mersin ve Antalyalıların yardımcısı olsun" dedi.

Sıcaklık 55 dereciyi aştı! Bir kentimizde hayat felç oldu - 3. Resim

Malatya'dan gezmek için Adana'ya gelen Fatma Taçgül ve kızı Ela ise sıcaktan bunaldıklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Taraftara saç baş yoldurtmuştu! Galatasaray'ın eski yıldızı için sürpriz gelişmeSenegal’den Türkiye’ye büyük çağrı: Gelin, birlikte büyüyelim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye'nin en köklü firmalarından birini kurmuştu! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti - GündemKöklü firmanın kurucusu hayatını kaybettiBu kadarı da fazla! Caminin yer ismini Victor Osimhen olarak değiştirdiler - GündemCaminin adını Osimhen olarak değiştirdilerTahtakale esnafı birbirine girdi, ortalık meydan muharebesine döndü - GündemTahtakale esnafı birbirine girdi, ortalık meydan muharebesine döndüBakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız - Gündem"Dünyayı ayağa kaldırmalıyız"Hukuk fakültelerine giriş barajı değişti! YÖK Başkanı'ndan açıklama geldi - GündemHukuk fakültelerine giriş barajı değişti!AK Partili vekil Erkan'dan "diplomasını sildiği" yönündeki iddialara cevap - Gündem"Diplomasını sildiği" yönündeki iddialara cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...