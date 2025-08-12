Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı

Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı

- Güncelleme:
Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı
Sıcak Hava Dalgası, Sıcaklık, Türkiye, Şanlıurfa, Hava Durumu, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sıcak hava dalgası ülke genelinde etkili oluyor. Bugün Şanlıurfa'da, termometreler 53 dereceyi gösterdi. Yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar, Ankara'da 34-35, İstanbul'da 30-31 ve İzmir'de ise 36-38 derece civarında seyredecek.

Türkiye gebeli sıcak hava dalgasının etkisi altında. Dün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 45,9 derece aralığında ölçüldü. Bugün de Türkiye'de sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü kentlerden biri olan Şanlıurfa'da, termometreler 53 dereceyi gösterdi.

Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı - 1. Resim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı - 2. Resim

Çelik, sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, yurdun kuzey bölgelerinde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı - 3. Resim

Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, "Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün daha kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek." dedi.

Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı - 4. Resim

Yağışların 3-4 gün boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağışın olmayacağını, az bulutlu açık havaların etkili olacağını söyledi.

Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı - 5. Resim

En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Çelik, sıcaklıkların Ankara’da 34-35, İstanbul’da 30-31 ve İzmir’de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

Termometreler 53 dereceyi gösterdi! Sıcaklıklar devam edecek mi? Uzman isim açıkladı - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
