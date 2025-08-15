Yüzde 50 istenmişti... Ankara'da okul servisi ücretlerine yapılan zam belli oldu
Ankara'da 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Başkentte servis ücretlerine yüzde 50 zam istenmişti.
İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıklamıştı. Ankara'da yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 35 zam istenmişti. Talep sonrası Ankara'da zam oranı belli oldu.
YÜZDE 30 ZAM
Başkentte 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmet verecek okul servislerine yüzde 30 zam yapıldı. İstanbul'da ise zamla ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
