Haberler > Ekonomi > Yüzde 50 istenmişti... Ankara'da okul servisi ücretlerine yapılan zam belli oldu

Yüzde 50 istenmişti... Ankara'da okul servisi ücretlerine yapılan zam belli oldu

- Güncelleme:
Yüzde 50 istenmişti... Ankara&#039;da okul servisi ücretlerine yapılan zam belli oldu
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da 2025-2026 eğitim öğretim döneminde hizmete başlayacak öğrenci servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldı. Başkentte servis ücretlerine yüzde 50 zam istenmişti.

İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren okul servisleri yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini açıklamıştı. Ankara'da yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 35 zam istenmişti. Talep sonrası Ankara'da zam oranı belli oldu.

YÜZDE 30 ZAM 

Başkentte 2024-2025 eğitim öğretim döneminde hizmet verecek okul servislerine yüzde 30 zam yapıldı. İstanbul'da ise zamla ilgili kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

