İstanbul'da akılalmaz görüntü! Satırla park halindeki araçlara zarar verdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Üsküdar’da sabah saatlerinde bir şahıs, elindeki satırla park halindeki araçlara zarar verdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Ünalan Mahallesi Taylan Sokak'ta sabah saatlerinde uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs elindeki satır ile park halindeki araçların lastiklerini patlatarak zarar verdi.
ARAÇ SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Sokak üzerinde bağırarak rahatsızlık veren şahıs daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, araçları zarar gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirerek şahıstan şikayetçi oldu.
