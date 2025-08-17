İstanbul'da akılalmaz görüntü! Satırla park halindeki araçlara zarar verdi

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Ünalan Mahallesi Taylan Sokak'ta sabah saatlerinde uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs elindeki satır ile park halindeki araçların lastiklerini patlatarak zarar verdi.

ARAÇ SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sokak üzerinde bağırarak rahatsızlık veren şahıs daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, araçları zarar gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirerek şahıstan şikayetçi oldu.

O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.