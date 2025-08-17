Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da akılalmaz görüntü! Satırla park halindeki araçlara zarar verdi

İstanbul'da akılalmaz görüntü! Satırla park halindeki araçlara zarar verdi

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar’da sabah saatlerinde bir şahıs, elindeki satırla park halindeki araçlara zarar verdi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Ünalan Mahallesi Taylan Sokak'ta sabah saatlerinde uyuşturucu madde etkisinde olan bir şahıs elindeki satır ile park halindeki araçların lastiklerini patlatarak zarar verdi.

ARAÇ SAHİPLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Sokak üzerinde bağırarak rahatsızlık veren şahıs daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, araçları zarar gören vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirerek şahıstan şikayetçi oldu.

O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

 

