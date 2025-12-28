Ankara Keçiörengücü evinde Ümraniyespor karşısında 3 puanı kaptı
Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde ağırladığı Ümraniyespor’u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: 3 – ÜMRANİYESPOR: 1
Stat: Keçiören Aktepe
Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Ali Vardar
Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 84 Süleyman Luş), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İshak Karaoğul, İbrahim Akdağ (Dk. 90 Osman Haqi), Odise Roshi (Dk. 90 Erkam Develi), Junior Fernandes (Dk. 74 Halil Can Ayan), Francis Ezeh (Dk. 84 Hakan Bilgiç), Mame Diouf
Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Tomislav Glumac, Ali Turap Bülbül (Dk. 66 Emre Kaplan), Serkan Göksu (Dk. 46 Engjell Hoti), Andrej Dokanovic, Jurgen Bardhi (Dk. 86 Atalay Babacan), Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Barış Ekincier), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 66 Toheeb Kosoko)
Goller: Dk. 21 Junior Fernandes, Dk. 45 Wellington, Dk. 60 Francis Ezeh (Ankara Keçiörengücü), Dk. 76 Engjell Hoti (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Ali Dere, İbrahim Akdağ, Mame Diouf (Ankara Keçiörengücü), Ali Turap Bülbül (Ümraniyespor)