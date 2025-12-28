Anadolu Ajansı • Kırklareli
Kırklareli'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!
Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin motoru koparak araziye savruldu.
Kırklareli'nde, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu Koruköy yakınlarında sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı.
7 KİŞİ YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 yolcu, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin motorunun koparak araziye savrulduğu görüldü.
