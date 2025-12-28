Kırklareli'nde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin motoru koparak araziye savruldu.

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu Koruköy yakınlarında sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 5 yolcu, sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kırklareli'nde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var!

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birinin motorunun koparak araziye savrulduğu görüldü.

