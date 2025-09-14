Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir'de tur minibüsü devrildi: 11 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tur minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tur minibüsü, Kazdağları Milli Parkı içinde bulunan Avcılar Mahallesi Ağlayan Çam mevkisinde devrildi.

11 KİŞİ YARALANDI

Minibüste bulunan 13 kişiden 11'i kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

