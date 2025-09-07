Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Balıkesir Sındırgı'da çifte deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Balıkesir Sındırgı'da çifte deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı&#039;da çifte deprem! AFAD ilk verileri duyurdu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Bölge dakikalar sonra 4.1 büyüklüğünde bir artçıyla daha sallandı. Sındırgı Belediye Başkanı Sak, iki mahallede iki metruk binanın yıkıldığını, can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin artçıları korku ve paniğe neden olmaya devam ediyor. Şu ana kadar 8 bini aşkın artçı sarsıntı meydana gelirken sonuncusu ise bugün saat 12.35'te gerçekleşti.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.9 olarak, derinliği ise 7.72 olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 

EMSC ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu. 

Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor! 4.9 büyüklüğünde deprem - 1. Resim

Kandilli Rasathanesi verileri depremin büyüklüğünü 5.1 olarak kayıtlara geçirdi. 

Balıkesir Sındırdı sallanmaya devam ediyor! 4.9 büyüklüğünde deprem - 1. Resim

DAKİKALAR SONRA YENİDEN SALLANDI!

Paniğe neden olan artçıdan dakikalar sonra saat 12.41'de bölge bu kez 4.1 ile sallandı. 

Balıkesir Sındırdı sallanmaya devam ediyor! 4.9 büyüklüğünde deprem - 2. Resim

AFAD'ın depremler sonrası açıklaması şu şekilde:

Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

BELEDİYE BAŞKANI SAK: 2 METRUK BİNA YIKILDI

Belediye Başkanı Serkan Sak depremin ardından açıklamalarda bulundu. Can ve mal kaybının olmadığını söyleyen Sak'ın açıklaması şu şekilde:

Geçmiş olsun. 28 gündür deprem fırtınası altındayız. Bizim de beklentimiz 5.2 büyüklüğündeki artçıydı. Vatandaşlarımız son zamanlarda çadırlarda yaşıyordu. Uzmanların dediklerini dinlemek gerek. Can ve mal kaybımız yok. 

İki metruk bina yıkıldı. Kınık ve Kerkük mahallesinde. Şu ana kadar 980 bağımsız binanın yıkımı başlayacak. 

Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor! Artçılar peş peşe geliyor - 4. Resim

OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK

Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin NTV'de açıklamalarda bulundu.

Jeolog Tüysüz, artçı depremlerin Sındırgı'nın güney tarafında yoğunlaştığını dile getirdi.

Araştırmalar yapılmadan net bir şey söylemenin hatalı olacağını dile getiren Tüysüz, "5,1'e kadar artçıların olması normal. Etkinliği azaldı ve küçüldü. Büyük deprem beklentimiz yok. Ama benzeri büyüklükteki depremlerin yaşanması olası." dedi.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREM 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Balıkesir, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İspanya'daki hesabı İtalya'ya taşıdılar! Türk çeteleri Avrupa'yı ayağa kaldırdıUçaklarda su bedava mı? Bakan talimat verdi, bundan sonra...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manifest hakkında 'teşhircilik' soruşturması! - GündemManifest hakkında 'teşhircilik' soruşturması!Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinden çarpıcı tanıtım! 'Zulüm 1453'te başladı' detayı dikkat çekti - GündemFetihler Sultanı dizisinden çarpıcı tanıtımAntalya'da orman yangını! Ekipler bölgede - GündemAntalya'da orman yangını! Otellerin dibinde...Uçaklardaki yeni dönemi Bakan Uraloğlu duyurdu: Su artık bedava! - GündemBakan 'zorunlu' deyip duyurdu: Artık bedava!Avukattan cezaevine uyuşturucu servisi! 'İç çamaşır' detayı dikkat çekti - GündemAvukattan cezaevine uyuşturucu servisi! Skandal ortaya çıktıBakan Yerlikaya duyurdu! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı - GündemYerlikaya duyurdu! İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Sonraki Haber Yükleniyor...