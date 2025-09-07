Balıkesir Sındırgı'da çifte deprem! AFAD ilk verileri duyurdu

Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'taki 6.1'lik depremin artçıları korku ve paniğe neden olmaya devam ediyor. Şu ana kadar 8 bini aşkın artçı sarsıntı meydana gelirken sonuncusu ise bugün saat 12.35'te gerçekleşti.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 4.9 olarak, derinliği ise 7.72 olarak kaydedildi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

EMSC ise depremin büyüklüğünü 5.2 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi verileri depremin büyüklüğünü 5.1 olarak kayıtlara geçirdi.

DAKİKALAR SONRA YENİDEN SALLANDI!

Paniğe neden olan artçıdan dakikalar sonra saat 12.41'de bölge bu kez 4.1 ile sallandı.

AFAD'ın depremler sonrası açıklaması şu şekilde:

Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.35’te meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

BELEDİYE BAŞKANI SAK: 2 METRUK BİNA YIKILDI

Belediye Başkanı Serkan Sak depremin ardından açıklamalarda bulundu. Can ve mal kaybının olmadığını söyleyen Sak'ın açıklaması şu şekilde:

Geçmiş olsun. 28 gündür deprem fırtınası altındayız. Bizim de beklentimiz 5.2 büyüklüğündeki artçıydı. Vatandaşlarımız son zamanlarda çadırlarda yaşıyordu. Uzmanların dediklerini dinlemek gerek. Can ve mal kaybımız yok.

İki metruk bina yıkıldı. Kınık ve Kerkük mahallesinde. Şu ana kadar 980 bağımsız binanın yıkımı başlayacak.

OKAN TÜYSÜZ: BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ YOK

Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin NTV'de açıklamalarda bulundu.

Jeolog Tüysüz, artçı depremlerin Sındırgı'nın güney tarafında yoğunlaştığını dile getirdi.

Araştırmalar yapılmadan net bir şey söylemenin hatalı olacağını dile getiren Tüysüz, "5,1'e kadar artçıların olması normal. Etkinliği azaldı ve küçüldü. Büyük deprem beklentimiz yok. Ama benzeri büyüklükteki depremlerin yaşanması olası." dedi.

