Balıkesir sallanmaya devam ediyor! Bir deprem daha meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi son dakika bir depremle daha sarsıldı. Sındırgı merkezli 4,5 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Manisa, Çanakkale, Kütahya ve Bursa'dan da hissedildi.
Son dakika deprem haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.03'te 4,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ
Sındırgı merkezli korkutan deprem, Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Manisa, Çanakkale, Kütahya ve Bursa'dan da hissedildi.
Öte yandan akşam saatlerin aynı bölgede, 4,9 ve 4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana gelmişti.
