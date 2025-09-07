AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÖĞLEN SAATLERİNDE İKİ DEPREM DAHA OLMUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.