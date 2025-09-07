Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.08'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. 

ÖĞLEN SAATLERİNDE İKİ DEPREM DAHA OLMUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirmişti.

