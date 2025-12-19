Türkiye'de medya ve oyuncu yönetimi alanında faaliyet gösteren Eser Gökhan Küçükerol, BeManagement ajansının kurucusu ve yöneticisidir. Peki, Eser Küçükerol kimdir, kaç yaşında nereli? İşte tüm ayrıntılar..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188) suçlamasıyla aralarında oyuncu Ezgi Eyüpoğlu'nun da bulunduğu toplam sekiz şüphelinin, Eser Gökhan Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay ile beraber gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Peki, Eser Küçükerol kimdir, nereli? İşte tüm ayrıntılar...

Eser Küçükerol kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

ESER KÜÇÜKEROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Eser Gökhan Küçükerol, Türkiye'deki birçok ünlü oyuncu ve sanatçının menajerliğini üstlenen Be Management şirketinin sahibidir.

Küçükerol, üniversite eğitimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde tamamlamdı. 2008 yılında bu bölümden mezun olan Küçükerol, ardından kariyerini medya alanına doğru ilerletmiştir.

Eser Küçükerol kimdir, kaç yaşında nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Kişisel bilgilerine dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 10 Nisan doğumlu olduğu ve burcunun Koç olduğu bilinmektedir.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Uyuşturucu operasyonunda kimler gözaltına alındı?

Haberle İlgili Daha Fazlası