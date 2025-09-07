Balıkesir’de deprem fırtınası: Büyük deprem bekleniyor mu? 4 uzman yorumladı

Balıkesir, bugün peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. AFAD verilerine göre ilk deprem 4.9 büyüklüğünde kaydedilirken, 6 dakika sonra aynı bölgede 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremler sonrası uzmanlar kritik değerlendirmelerde bulundu.

PROF. DR. HASAN SÖZBİLİR: BÜYÜKLÜĞÜ 5’İ GEÇMEYEN DEPREM FIRTINASI BEKLENİYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremlerin merkez üssü Sındırgı’da Emendere Fay Zonu’ndan kaynaklandığını belirtti:

“10 Ağustos tarihli 6,1 büyüklüğündeki depremden sonra devam eden artçı deprem etkinliği Sındırgı güneyindeki dağlık alana göç etmiş ve Türkiye diri fay haritasında yer almayan faylar üzerinde yoğunlaşmıştır. Büyüklüğü 5’i geçmeyen deprem fırtınası şeklindeki bir etkinliğin sürmesi beklenmektedir.”

Sözbilir, dağlık alandaki ölü fayların tetiklendiğini ve yeniden aktif olduğunu vurguladı.

PROF. DR. AHMET ERCAN: DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM

Prof. Dr. Ahmet Ercan, Balıkesir’deki artçı sarsıntılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu:

“Sındırgı’da 13 km odak derinliğinde olan M5,1’lik deprem beklenen en büyük artçı depremdi. Hasar görmüş yapılarda hasarı büyütmüş olabilir. Arkasından daha büyük deprem beklemiyorum.”

PROF. DR. OSMAN BEKTAŞ: DEPREM FIRTINASI, ANA ŞOKUN ARDINDAN GELEN SIRADAN ARTÇILARDAN FARKLI

Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan sismik hareketlerin klasik artçı deprem örüntüsünden farklı olduğunu belirtti:

“Bu tür hareketler, fay zonundan yükselen yüksek basınçlı akışkanların tetiklediği bir dizi küçük ama yoğun depremleri işaret ediyor. Benzer durum 2011 yılında Simav’da gözlemlenmişti.”

Bektaş, bu sarsıntıların bölgede yoğun enerji boşalımına işaret ettiğini ifade etti.

PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY: 5 BÜYÜKLÜĞÜNE KADAR ARTÇILAR OLABİLİR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Balıkesir depremlerinin volkanik özellik taşıdığını ve büyük bir deprem ihtimalinin düşük olduğunu belirtti:

“Bu seyir büyük bir deprem beklentisini azaltıyor olsa da, 5 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar yaşanabilir. Depremin kuzeye, Simav Fayı üzerine taşınması durumunda dikkatli olunmalı.”

Ersoy, 6.1 büyüklüğündeki ana depremin artçılarının günlerce, hatta aylarca sürebileceğini vurguladı.