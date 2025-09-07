Osman Bektaş'tan 'Sındırgı' yorumu: Klasik artçı değil, deprem fırtınası

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bölge, şu ana kadar en az 8 bin kere sallanırken, bugün meydana gelen deprem ise bölgede korku ve paniğe neden oldu.

AFAD saat 12:35'te 4,9 büyüklüğünde, saat 12.41'de ise 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntıların ardından uzmanlardan açıklamalar peş peşe gelirken, konuşan isimlerden birisi de Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş oldu.

"DEPREM FIRTINASI"NI ANDIRIYOR

Prof. Dr. Osman Bektaş, son dönemde yaşanan artçı sarsıntıların, klasik artçı deprem örüntüsünden farklı olarak bir "deprem fırtınasını" andırdığına dikkat çekti.

Bektaş, bu tür sismik hareketlerin ana şokun ardından gelen sıradan artçılardan çok, fay zonundan yükselen yüksek basınçlı akışkanların tetiklediği bir dizi küçük ama yoğun depremleri işaret ettiğini belirtti.

SİMAV'I HATIRLATTI

Bektaş, benzer bir durumun 2011 yılında Simav'da, 19 Nisan'da başlayarak Mayıs ortasına kadar süren ve bölgede yoğun sismik hareketliliğe neden olan deprem fırtınasında da gözlemlendiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, "1969-2025 yılları arasında oluşan Uşak deprem kümesi Uşak bloğunun aşırı şekilde kırılmasına neden olmuştur. Yoğun fay-kırık zonları yükselen akışkanlar etkisiyle deprem fırtınasını oluşturuyor" ifadesini kullandı.