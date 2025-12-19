Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kar boyu 3 metreyi aştı. Karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırdı. Bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde kar çalışması başlattı.

Yoğun yağış nedeniyle kar boyu 3 metreyi aştı. Kar tünellerin oluştuğu yolda zaman zaman zor anlar yaşandı.

Hakkari'de kar kalınlığı 3 metreyi aştı: Ekipler adeta tünel açtı

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, soğuk havalara rağmen Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

