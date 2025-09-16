Bursa'da benzinlikte ilginç görüntüler! Kayan otomobili eliyle durdurmaya çalıştı: O anlar kamerada
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir benzin istasyonunda pompacının yakıt koyduğu otomobil birden hareket edince korku dolu anlar yaşandı. Kayan aracı tutmaya çalışan pompacı, benzin tabancasını bırakıp otomobili tutmaya çalışırken, o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Beşevler Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonunda film sahnelerini aratmayan anlar yaşandı.
OTOMOBİLİ DURDURMAYA ÇALIŞTI
Yakıt almak için istasyona giren otomobilin sürücüsü araçtan inip ödeme yapmaya girdi. Yakıt tabancası takılıyken hareket eden otomobil herkesi şaşırttı. Aracın kaymasına engel olmaya çalışan pompacı tabancanın borusuna asılıp otomobili durdurmaya çalıştı.
Panik anları iş yerindeki bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayda herhangi bir yaralanma ya da ciddi bir zarar meydana gelmezken, izleyenleri gülümseten görüntüler ortaya çıktı.
