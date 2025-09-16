Kafası demir korkuluğa sıkışan Yüsra'dan iyi haber! İmdadına itfaiye yetişti
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Korku dolu anlar Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir evde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Cizre Yafes Mahallesi Unan Sokak'ta bulunan evlerinin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Yüsra Dilan Beyhan, kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı.
İMDADINA İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ
Ağlama sesi ile balkona koşan aile bireyleri çocuğun kafasını sıkıştırdığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri çocuğu önce sakinleştirdi daha sonra sıkıştığı yerden kurtardı.
Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk rahat nefes aldı.
