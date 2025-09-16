Yıkım kararı verilen 30 tonluk evini iş makinesiyle taşıdı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman sınırına yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen ve ray sistemi kurularak tapulu araziye iş makinesi yardımıyla 150 metre taşınan evin sahibi, 1 milyon 250 bin lira karda olduğunu söyledi. Hasan Karateke, taşıma işlemini başlatırken Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un Fethi sırasında gemileri karadan yürütmesinden ilham aldığını belirtti.



Gazipaşa'nın Kızılgüney Mahallesi'nde yaşayan Hasan Karateke, 7 yıl önce tapulu olduğunu düşünerek inşa ettiği evin, orman sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle yıkım kararıyla karşı karşıya kaldı. Çözüm arayışına giren Karateke, tarihi bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 150 metre uzunluğundaki bir hat boyunca ray sistemi döşeyen Karateke ve ekibi, 30 tonluk evi iş makinesi yardımıyla adım adım taşıdı.





"Altına demir raylar koyduk, elektrik direkleriyle destekledik. Direkler kırıldı, ipler koptu ama yılmadık. Son 30 metreyi de tamamladık. Şimdi evimiz yeni yerinde, sapasağlam" diyen Karateke, taşıma işleminin üç gün sürdüğünü belirtti.





Evi yeniden yapmanın maliyetinin 1,5 milyon TL'yi bulacağını belirten Karateke: "Biz bu evi 250 bin TL'ye taşıdık. Hem büyük bir zarardan döndük, hem de çevreye zarar vermedik. Tapulu arazimize taşıdık. Sosyal medyada olumsuz yorumlar da aldık ama kimsenin hakkına girmedik. " ifadelerini kullandı.







TAŞINMA SÜRECİNDE ZOR ANLAR YAŞANDI

Karateke, taşıma sürecinde en büyük zorluğun yüksek sıcaklık ve eşek arıları olduğunu belirtti. "Bir arı kulağımı, biri de parmağımı soktu. Kepçenin içine yuva yapmışlardı. Onun dışında işlerimiz planlı şekilde ilerledi" dedi.



Projeyi bir yıldır planladığını ifade eden Hasan Karateke, kaynak ustası Musa İnci'ye ve kuzeni Caner'e teşekkür ederek "Onların emeği büyük" şeklinde konuştu.







"YÜZLERCE AİLE BENZER DURUMLAR YAŞIYOR "

Karateke, yaşadığı mağduriyetin bireysel olmadığını, bölgede yüzlerce ailenin benzer durumda olduğunu belirterek şöyle konuştu: