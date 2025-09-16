Türkiye'den en çok ev alan yabancı hangi ülkeden? Zirvenin sahibi açık ara lider

Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 oranında artarak 143 bin 319 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 21 bin 814 ile İstanbul, 12 bin 419 ile Ankara ve 7 bin 695 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 49 ile Ardahan, 105 ile Bayburt ve 138 ile Tunceli olarak gerçekleşti.

8 AYDA 978 BİN 70 KONUT SATILDI

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %21,3 oranında artarak 978 bin 70 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 19 BİN 712 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,2 oranında artarak 19 bin 712 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %13,8 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %84,6 oranında artarak 141 bin 227 oldu.

Ağustos ayında 4 bin 709; Ocak-Ağustos döneminde ise 33 bin 593 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 123 BİN 607 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,5 oranında artarak 123 bin 607 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %86,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,7 oranında artarak 836 bin 843 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 43 BİN 916

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 oranında artarak 43 bin 916 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %30,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,4 oranında artarak 295 bin 524 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 99 BİN 403 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında artarak 99 bin 403 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %69,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %24,0 oranında artarak 682 bin 546 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA AĞUSTOSTA 1.810 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,8 oranında azalarak 1.810 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 671 ile İstanbul, 576 ile Antalya ve 123 ile Mersin oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında azalarak 13 bin 77 oldu.

TÜRKİYE'DEN EN ÇOK EV ALAN YABANCI RUSLAR

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 283 ile Rusya Federasyonu, 155 ile İran ve 118 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.