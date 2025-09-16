Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alman otobüs firması iflas etti! Seferler iptal, yolcular ortada kaldı

Alman otobüs firması iflas etti! Seferler iptal, yolcular ortada kaldı
Almanya'da otobüs taşımacılığı alanında faaliyet gösteren "Bernie Reisen" iflas başvurusu yaptı. Dev firmanın seferleri iptal olurken, çok sayıda yolcu mağdur oldu.

Almanya'nın önde gelen otobüs firmalarından "Bernie Reisen" içinde bulunduğu darboğaza daha fazla dayanamadı. Dev firma iflas başvurusu yaptı. Şirketin faaliyetlerini durdurması, hem şehirler arası yolculuk yapan bireyleri hem de özel tur ve iş gezisi planlayan grupları doğrudan etkiledi.

SEFERLER İPTAL OLDU, YOLCULAR MAĞDUR

İflas başvurusunun ardından firmanın çok sayıda seferi iptal edildi. Yolcular bilet ücretlerini geri alamama ve alternatif ulaşım bulamama sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.

Ünlü otobüs firması iflas etti! Seferler iptal, yolcular ortada kaldı - 1. Resim

Şirketin mali sıkıntıya nasıl düştüğü ve süreçten kaç yolcunun etkileneceği henüz netlik kazanmadı. Ancak iflas nedeniyle hem planlı seyahatlerin hem de günlük ulaşımın ciddi şekilde sekteye uğradığı görülüyor.

Ünlü otobüs firması iflas etti! Seferler iptal, yolcular ortada kaldı - 2. Resim

YILDA 2 MİLYON KM YOL YAPIYORDU 

60 araçlık filosuyla Almanya'nın birçok bölgesinde hizmet veren şirket, yılda yaklaşık 2 milyon kilometre yol kat ediyordu. Bernie Reisen sadece tarifeli otobüs seferleriyle değil; okul gezileri, şirket turları, havaalanı transferleri ve özel grup organizasyonlarıyla da geniş bir müşteri kitlesine sahipti.

