Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP Samandağ kongresinde yumruklar konuştu! Araya partililer girdi

CHP Samandağ kongresinde yumruklar konuştu! Araya partililer girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
CHP, Samandağ, Tartışma, Seçim, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP'nin Samandağ ilçe kongresinde başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşürken, araya giren partililer olayı güçlükle yatıştırdı. Yapılan seçimde Maruf İlhan Dağ, rakibi Yusuf Ziya Kuzu'yu geride bırakarak yeni ilçe başkanı oldu.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen CHP kongresi, gergin anlara sahne oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Mahallesi'ndeki çok amaçlı salonda yapıldı. İlçe başkanlığı için Maruf İlhan Dağ ile Yusuf Ziya Kuzu'nun yarıştığı kongrede, konuşmalar sırasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Araya giren partililer olayın büyümesini önlerken, gergin anlar kameralarca kaydedildi.

YENİ BAŞKAN İLHAN DAĞ

Yapılan oylamada 206 oy alan Maruf İlhan Dağ, 192 oyda kalan Yusuf Ziya Kuzu'yu geride bırakarak yeni ilçe başkanı seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da feci iş kazası! Dorsenin altında kaçan adam öldüBursa'da yolsuzluk operasyonu: Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem gözaltında!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Gazze'deki görev gücünde biz de olacağız" dedi! MSB'den "Hazırız" mesajı - GündemMSB'den "Gazze için hazırız" mesajıGrip aşısı, kalp ve şeker ilacı bulunamıyor! Raflar boş, eczacılar isyanda - GündemGrip aşısı, kalp ve şeker ilacı bulunamıyorTek tek kamyonet kasasından çıktılar! Polis kıskıvrak yakaladı - GündemTek tek kamyonet kasasından çıktılar! Polis kıskıvrak yakaladıHafta sonu kar geliyor! Orhan Şen illeri tek tek saydı - GündemHafta sonu bazı illere kar geliyorCHP'de yeni skandal! Afyonkarahisar'da rüşvet çarkı ortaya çıktı - GündemPara dolu valizi alırken görüntülendiDoktordan ‘yeşil reçete’ vurgunu! Paralar eşinin hesabından çıkmıştı, tutuklandı - GündemParalar eşinin hesabından çıkmıştı, tutuklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...