CHP Samandağ kongresinde yumruklar konuştu! Araya partililer girdi
İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin Samandağ ilçe kongresinde başlayan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşürken, araya giren partililer olayı güçlükle yatıştırdı. Yapılan seçimde Maruf İlhan Dağ, rakibi Yusuf Ziya Kuzu'yu geride bırakarak yeni ilçe başkanı oldu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen CHP kongresi, gergin anlara sahne oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samandağ İlçe Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi, Koyunoğlu Mahallesi'ndeki çok amaçlı salonda yapıldı. İlçe başkanlığı için Maruf İlhan Dağ ile Yusuf Ziya Kuzu'nun yarıştığı kongrede, konuşmalar sırasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü.
Araya giren partililer olayın büyümesini önlerken, gergin anlar kameralarca kaydedildi.
YENİ BAŞKAN İLHAN DAĞ
Yapılan oylamada 206 oy alan Maruf İlhan Dağ, 192 oyda kalan Yusuf Ziya Kuzu'yu geride bırakarak yeni ilçe başkanı seçildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı