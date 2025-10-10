Çevre illere göre fazla bulundu! Kastamonu'da ekmeğe yapılan zam iptal

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kastamonu Valiliği, ekmek zammını çevre illere göre daha fazla olması nedeniyle mahkemeye taşıdı. Mahkeme yargılama sona erene kadar ekmeğe yapılan zammı durdurdu. Bugün itibarıyla kentte ekmek zamsız tarife üzerinden satılacak. 

Kastamonu'da meslek kuruluşları ve fırıncılar tarafından yapılan talebin ardından, 200 gram ekmeğin 12,50 TL’den 15,00 TL’ye, 400 gram ekmeğin 25,00 TL’den 30,00 TL’ye yükseltilmişti. Kastamonu Valiliği tarafından, yapılan zammın çevre illere göre daha fazla olması sebebiyle konu yargıya taşındı.

MAHKEME ZAMMI DURDURDU 

Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, komisyonun ekmek fiyatını 15,00 TL’ye çıkaran kararının uygulanmasının yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA 

Konuyla ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları, merkez ilçe, İnebolu, Doğanyurt ve Seydiler ilçelerinde faaliyet gösteren fırıncı esnafları tarafından, maliyetlerdeki artışlar gerekçe gösterilerek 200 gram ekmeğin satış fiyatının 12,50 TL’den 15,00 TL’ye, 400 gram ekmeğin 25,00 TL’den 30,00 TL’ye artırılması talep edilmişti. 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nun 62. maddesine ve 14.02.2008 tarihli 26787 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla 25 Eylül 2025 tarihinde oluşturulan Kastamonu İli Ekmek Tarifesi Komisyonunda, oy çokluğuyla 200 gram ekmeğin fiyatı, 12,50 TL’den 15,00 TL’ye çıkarılmıştı.

KASTAMONU'DA EKMEK ZAMSIZ SATILMAYA DEVAM EDECEK

Alınan bu kararın; belirlenen fiyatın civar illerin ortalamalarının üstünde olması ve yapılan zammın vatandaşın mağduriyetine yol açması gibi nedenlerle Valiliğimiz tarafından yargıya taşınması neticesinde Kastamonu 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, komisyonun ekmek fiyatını 15,00 TL’ye çıkaran kararının uygulanmasının yargılama sonuna kadar tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. Buna göre 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren mahkeme neticelenene kadar Kastamonu’da ekmek fiyatı zamsız tarife üzerinden uygulanmaya devam edilecektir."

