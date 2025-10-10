Hasanlar Barajı'nda durum kritik! Su seviyesi yüzde 20'ye düştü

Yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve mevsimin kurak geçmesi, Marmara'da barajları vurdu. İstanbul'a su sağlayan bazı barajlar kuruma noktasına gelirken, Hasanlar Barajında da kuraklığın etkisi hissediliyor.

Türkiye genelinde yaşanan su stresinin yansımaları Düzce'de de görülürken, gözler barajı doldurması beklenen kış ve bahar yağışlarına çevrildi. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İklimi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, barajdaki doluluk oranını değerlendirdi.

Yüzde 20'lik oranın düşük olduğunu ve Türkiye genelinde su stresi yaşandığını ifade eden Yıldız, "İklim değişikliği tartışmalarından önce de biz bunları yaşıyorduk ama çok fazla dillendirmiyorduk. Şimdi biz kışa doğru yaklaştığımız için yağışlar gelmeye başladı. Bu sıkıntımızı biraz azaltacak. Yazın barajlardaki göllerdeki suların büyük bir kısmı yüksek sıcaklıklar sebebiyle buharlaşıyordu. Bu buharlaşma seviyesi de düşecek şimdi. Var olan suyun artık daha fazla barajların dolmasıyla içme suyunu besleme oranında da artış olacaktır" dedi.

"ÖNEMLİ OLAN BAHAR YAĞIŞLARI VE KAR"

Prof. Dr. Yıldız, kış aylarında su sorununun çok hissedilmeyeceğini ancak asıl belirleyicinin bahar yağışları ve kar birikimi olacağını vurguladı. Bahardan sonraki kurak dönemde barajların yer altı sularıyla sürekli beslenmesi gerektiğini anlatan Yıldız, "Bunun içinde en iyi yağış kar yağışıdır. Yükseklere bol miktarlarda kar yağarsa bazen haftalarca, aylarca yavaş yavaş sızarak yer altı sularıyla birlikte barajlardaki suyu besleyecektir. Kışın su sorunu çok yok ama bahardaki su kıtlığı farklıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre yüzde 25.92'ye kadar düştü.