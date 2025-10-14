Bir sonraki Milli maç ne zaman? Türkiye'nin kalan grup maçları

Bir sonraki Milli maç ne zaman merak eden futbolseverler için fikstür TFF tarafından açıklandı. Bu akşam oynanacak Türkiye-Gürcistan maçı gündemdeyken Türkiye'nin kalan grup maçları da araştırılmaya devam ediyor.

BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Bir sonraki milli maç Türkiye - Bulgaristan arasında 15 Kasım'da oynanacak. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında ise bu akşam Gürcistan’ı konuk edecek.

İlk üç maçında 6 puan toplayan Milliler, ikincilik yarışında kritik bir mücadeleye çıkacak. Türkiye, deplasmanda Gürcistan’ı 3-2, Bulgaristan’ı 6-1 mağlup ederken, evinde İspanya karşısında 6-0’lık yenilgi yaşamıştı.

Gürcistan ise Türkiye mağlubiyetinin ardından Bulgaristan’ı 3-0 yenmiş, İspanya’ya deplasmanda 2-0 kaybetmişti.

TÜRKİYE’NİN KALAN GRUP MAÇLARI

A Milli Takım Gürcistan karşılaşmasının ardından Kasım ayında iki maç daha oynayacak.

14 Ekim 2025 - Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu, 21.45)

15 Kasım 2025 - Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu, 20.00)

18 Kasım 2025 - İspanya - Türkiye (La Cartuja Stadyumu, 22.45)

E Grubu’nda 3 maçta 6 puan toplayan Türkiye, 9 puanlı İspanya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan 3 puanla üçüncü, Bulgaristan ise puansız olarak son sırada bulunuyor.,

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Gürcistan maçı 14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele saat 21.45’te TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu yönetecek. Petrescu’nun yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene yaparken, dördüncü hakem olarak Andrei Chivulete görev alacak.

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇ KADROSU

A Milli Takım’da iki maçlık cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz Gürcistan karşısında sahada olacak. İrfan Can Kahveci ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, kamp disiplinini ihlal ettiği gerekçesiyle kadrodan ayrılan Berke Özer’in yerine, RAMS Başakşehir’den Muhammed Şengezer’in kadroya dahil edildiğini açıkladı.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Atakan Karazor

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MUHTEMEL İLK 11

Uğurcan, Zeki Çelik, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu