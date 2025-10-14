Irmak Ünal kimdir, hastalığı ne? Paylaşımı gündem oldu

Türk televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının tanınan isimlerinden Irmak Ünal, meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı. Sağlık durumuna ilişkin samimi açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

IRMAK ÜNAL KİMDİR?

Irmak Ünal, 15 Şubat 1977’de Ankara’da doğdu. Babası, oyuncu Cihan Ünal, annesi ise eski manken Sabiha Tarhan’dır. Eğitim hayatına Ankara’daki Yükseliş Koleji'nde başlayan Ünal, ardından Bilkent Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarında radyoculukla ilgilenerek Radyo Bilkent’in kuruluşunda yer aldı. Sonrasında radyoda programlar sundu.

Eğitimini Amerika’da sürdüren Ünal, San Francisco Academy of Art University’de sinema ve televizyon eğitimi aldı. 2002 yılında Türkiye’ye döndü ve oyunculuk kariyerine başladı. “Kampüsistan”, “Haziran Gecesi”, “Arka Sokaklar”, “Acı Hayat”, “Nehir” ve “El Gibi” dizilerinde rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Sinemada ise “Ayakta Kal”, “Kağıt” ve “Çığlık Çığlığa Bir Sevda” filmleriyle tanındı. Ayrıca 2007 yılında Mehmet Ali Erbil ile “Eyvah Çocuklar” adlı programı sundu. Oyunculuğunun yanı sıra pilates eğitmenliği yapan Ünal, sporla ilgisini her dönem sürdürdü.

IRMAK ÜNAL'IN ANNESİ KİM?

Irmak Ünal’ın annesi, 1980’li yıllarda modellik yapan Sabiha Tarhan’dır. Ünal, sanatla iç içe büyüdüğü bir aile ortamında yetişti.

IRMAK ÜNAL'IN HASTALIĞI NE, KANSER Mİ?

Oyuncu Irmak Ünal, Ekim 2025’te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 10 aydır meme kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu. Paylaşımında bu sürecin hem fiziksel hem de ruhsal olarak dönüştürücü bir dönem olduğunu belirten Ünal, erken teşhisin hayat kurtardığını vurguladı. Açıklamasında, “Bu süreçte şunu çok net öğrendim: Erken teşhis hayat kurtarır. Bilgi korku değil, güç demektir.” ifadelerini kullandı.