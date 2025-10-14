Yeni Yuvam Modeli nedir, şartları neler? Emlak Konut'tan peşinatsız faizsiz ev alma projesi!

Emlak Konut ve Emlak Katılım ortaklığında geliştirilen “Yeni Yuvam Modeli” açıklandı. Model, Türkiye genelinde seçili projelerde uygulanıyor ve faizsiz, peşinatsız ev sahibi olma imkanı sunuyor.

YENİ YUVAM MODELİ NEDİR?

Yeni Yuvam Modeli, Emlak Konut GYO ile Emlak Katılım’ın ortaklığıyla hayata geçirilen, klasik konut kredilerinden farklı, tasarrufa dayalı bir finansman düzenlemesidir. Bu model çerçevesinde vatandaşlara faiz, peşinat ve ara ödeme yapmadan konut sahibi olma olanağı sunuluyor. Ayrıca, tipik tasarruf-finansman düzenlerinde yaygın olan çekiliş, sıra ve teslimat bekleme süreleri bu modelde yok. Modelin dayandığı finansman altyapısı, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi’ne bağlanıyor.

YENİ YUVAM MODELİ ŞARTLARI NELER?

Yeni Yuvam Modeli 18 yaşını doldurmuş herkese açık. Kefil gerektirmeyen sistem, tasarruf finansmanında yeni bir alternatif sunuyor.

Model kapsamında seçilecek konutların Emlak Konut projeleri arasında olması şartı söz konusu. Model, İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir gibi illerdeki toplam 23 projede uygulanacağı ilan edildi.

Öte yandan model "çekilişsiz, kurasız, beklemesiz" bir sistem sunuyor.

YENİ YUVAM MODELİ EVLERİ NEREDE?

“Yeni Yuvam Modeli”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, İzmir ve Balıkesir’deki 23 prestijli projesinde uygulanıyor.

Bu modelde; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe (Hemen teslim), Komşu Finans Evleri (Hemen teslim), Göktürk Kemer Evleri, Balıkesir Emlak Konutları (Hemen teslim), Kuzey Adalar, Park Yaşam Antalya, Allsancak, Ataşehir 173, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora İzmir, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Gölyaka, Vadi Panorama Evleri ve Tual Asya projeleri vatandaşa sunuldu.