A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele ediyor. Ay-yıldızlı takım, FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmek adına eleme maçlarına çıkıyor. A Milliler dördüncü maçında Gürcistan'ı ağırlarken, "Türkiye dünya kupasına en son ne zaman katıldı?" sorusu aramalarda öne çıkıyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASINA EN SON NE ZAMAN KATILDI?

A Milli Takım şu ana kadar tarihinde iki kez Dünya Kupası'na katıldı. İlk kez 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'nda yer alan Türkiye, bundan 48 yıl sonra G. Kore ve Japonya'da yapılan 2002 Dünya Kupası'nda boy gösterdi.

Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in bulunduğu gruptan ikinci olarak bir üst tura çıkan Türkiye, bu turda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek tarihinde ilk kez hem bir Dünya Kupası'nda hem de uluslararası büyük bir turnuvada yarı finale yükselmeyi başardı.

Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 yenilen ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek dünya üçüncüsü oldu.

2025 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ