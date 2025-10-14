Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hindistan'da feci otobüs yangını! 19 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
Hindistan’da yolcu otobüsünde kısa devre nedeniyle çıkan yangında 19 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de ağır yaralandı.

Hindistan'da NDTV'nin haberine göre, polis, Rajasthan eyaletinde Jaisalmer'den Jodhpur'a giden bir yolcu otobüsünde yangın çıktığını bildirdi.

Hindistan'da feci otobüs yangını! 19 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

57 yolcu taşıyan otobüsü kısa süre içinde alevlerin sardığını bildiren yetkililer, ilk belirlemelere göre araçtaki 19 kişinin hayatını kaybettiği açıkladı.

Yetkililer ayrıca, yangının kısa devreden çıktığının tahmin edildiğini aktararak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 kişinin ciddi şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, yaralıların bir an önce iyileşmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

