Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > 3 senede kalfa, 4 senede usta! Fabrikalar sınıfa dönüştü

3 senede kalfa, 4 senede usta! Fabrikalar sınıfa dönüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3 senede kalfa, 4 senede usta! Fabrikalar sınıfa dönüştü
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir’de meslek liselileri, okulda aldıkları teorik bilgileri, fabrikada mühendis ve ustaların yanında uygulamalı görüyor. Öğrenciler 3. sene sonunda kalfa, 4. senede se usta belgesi alıyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin “Mesleki Eğitim Birimleri” projesiyle mesleki eğitim, çıraklık sistemi ve gençlerin iş hayatına hazırlanması destekleniyor.

3 senede kalfa, 4 senede usta! Fabrikalar sınıfa dönüştü - 1. Resim

Geçen yıl başlatılan proje doğrultusunda bu yıl üç fabrikada 51 öğrenci için sınıf açıldı. Gençler, meslek derslerini fabrikadaki mühendis ve uzmanlardan alıyor.

3 senede kalfa, 4 senede usta! Fabrikalar sınıfa dönüştü - 2. Resim

"GELECEĞİN ÇALIŞANLARINI YETİŞTİRİYORUZ"

Okulun müdiresi Melike Cantopcu “Öğrenciler üç yılın sonunda kalfalık, dördüncü yılda ustalık belgesi ve diploma alıyorlar” dedi. Fabrika Gelişim Sistemleri Şefi Suna Misliver Altaçlı ise “Burada sadece iş gücü değil, geleceğin çalışanlarını yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

3 senede kalfa, 4 senede usta! Fabrikalar sınıfa dönüştü - 3. Resim

9. sınıf öğrencisi İbrahim Enes Karadağ, “Hem harçlık kazanıyoruz hem de eğitim alıyoruz. Küçük yaşta meslek sahibi oluyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kira planlamasını devlet yapacak! Erdoğan: Vatandaşın sömürülmesine fırsat vermeyiz 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kira planlamasını devlet yapacak! Erdoğan: Vatandaşın sömürülmesine fırsat vermeyiz  - EkonomiKira planlamasını devlet yapacak!Fiyatlar nereye kadar yükselebilir? Altında rekorlar devam ediyor - EkonomiAltında rekorlar devam ediyorKüresel satrançta oyuncu oluyoruz! Nadir elementler Türkiye’yi jeoekonomik merkez yapıyor - EkonomiNadir elementler Türkiye’yi jeoekonomik merkez yapıyorTürkiye 5G'ye geçiyor! Frekans ihalesi yarın - EkonomiTürkiye 5G'ye geçiyor! Frekans ihalesi yarınİletişimde yeni çağ 5G ile başlıyor! Türk Telekom’dan hologramlı canlı bağlantı deneyimi - EkonomiCanlı bağlantı deneyimi! İletişimde yeni çağ 5G ile başlıyorJantın ‘Cevher’i borsanın mücevheri olmak istiyor! Hedef Türkiye'yi mobilite ve otomotivde üs hâline getirmek - EkonomiHer yıl 7 milyon avro! Türkiye otomotivde üs olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...