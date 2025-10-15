3 senede kalfa, 4 senede usta! Fabrikalar sınıfa dönüştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin “Mesleki Eğitim Birimleri” projesiyle mesleki eğitim, çıraklık sistemi ve gençlerin iş hayatına hazırlanması destekleniyor.

Geçen yıl başlatılan proje doğrultusunda bu yıl üç fabrikada 51 öğrenci için sınıf açıldı. Gençler, meslek derslerini fabrikadaki mühendis ve uzmanlardan alıyor.

"GELECEĞİN ÇALIŞANLARINI YETİŞTİRİYORUZ"

Okulun müdiresi Melike Cantopcu “Öğrenciler üç yılın sonunda kalfalık, dördüncü yılda ustalık belgesi ve diploma alıyorlar” dedi. Fabrika Gelişim Sistemleri Şefi Suna Misliver Altaçlı ise “Burada sadece iş gücü değil, geleceğin çalışanlarını yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

9. sınıf öğrencisi İbrahim Enes Karadağ, “Hem harçlık kazanıyoruz hem de eğitim alıyoruz. Küçük yaşta meslek sahibi oluyoruz” şeklinde konuştu.