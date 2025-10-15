Fiyatlar nereye kadar yükselebilir? Altında rekorlar devam ediyor

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Altın fiyatlarında rekorlar serisi bugün de devam ediyor. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı bugünkü işlemlerde (TSİ 06:00 itibarıyla) 4.187 doları görerek zirve tazeledi.

15 Ekim 2025 gram altın fiyatı da 5.628 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sabah saatlerinde Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram satış fiyatı 5.825 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da 9.510 TL’den gerçekleşiyor.

Son fiyatlamalar itibarıyla ons altında sadece ekim ayının ilk yarısında %8,40 gibi oldukça yüksek bir getiriye ulaştı.

TİCARET SAVAŞLARI

Altın fiyatlarını etkileye gelişmelere bakıldığında, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden kızışması, piyasalarda güvenli liman talebini de desteklemeye devam etti. Son olarak dün, Güney Koreli bir nakliye firmasının ABD birimlerine Çin tarafından yaptırımlar uygulandı. Bu gelişme ticaret savaşını tırmandırırken, dünyanın en büyük ekonomileri arasındaki gerilimin azalacağına dair umutların azalması küresel piyasalarda sert fiyatlamaları beraberinde getiriyor.

‘KAPANMA’ VE FED BEKLENTİLERİ

Öte yandan ABD’de 15 gündür hükümetin kapalı olması ve bu konuda da henüz somut bir ilerleme sağlanamaması da belirsizliği artırarak, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor.

Dolar endeksinde zayıf görünümün devam etmesi ve FED’den bu yıl 2 faiz indirimi beklentisi de faiz getirisi olmayan altının fırsat maliyetini düşürerek sarı metale destek oluyor.

ALTINDA TAHMİNLER

Altın fiyatlarındaki son yükselişin ciddi boyutlara ulaştığını belirten Ekonomist Tuncay Turşucu, “Ons fiyatında 4.081 dolarda bulunan simetrik direnç de aşıldı. Bir sonraki simetrik hedef 4.327 dolarda bulunuyor. Burada dolar endeksinin seyri de kritik. DXY’de yukarı yönlü hareketlilik altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Bank Of America ve Societe General ons fiyatının 2026 sonuna kadar 5 bin doları görebileceğini aktarmıştı.