İnci kefalinin 23 kilometrelik zorlu yolculuğu! "Akarsuyun etrafı insanlarla dolup taşıyor"

Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme göçünü tamamlarken zorlu engelleri aşıyor. 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üreme dönemi olduğu için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden balıklar, 23 kilometre yol kat ederken, bu sırada görsel şölen sunuyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, 3 yaşına gelip üreme yeteneği kazanan inci kefalinin, yumurta bırakmak için 3 ila 23 kilometre yol kat ettiğini belirtti.

"KÜLTÜREL BİR DEĞER"

İnci kefalinin göç yolculuğunun her yıl merakla beklendiğini dile getiren Akkuş, "Şu anda bulunduğumuz nokta Muradiye ilçesindeki balık bendi. İnci kefalinin en uzun göç yolculuğuna sahip olduğu akarsu. Gölden akarsuya giren balıklar yaklaşık 23 kilometre kat ettikten sora bu noktaya geliyorlar ve buradan yukarıya doğru devam ediyorlar. Akarsuyun etrafı insanlarla dolup taşmış. İnci kefali bölgede bir balık olmanın çok çok ötesinde adeta kültürel bir değer haline gelmiş durumda. İnsanlar; balıkların gelmesini, coşkuyla zıplamasını bu görsel şölene şahitlik etmeyi adeta yıl boyunca bekliyorlar" dedi.

"SU SEVİYESİ DÜŞÜRSE ÜREME TEHLİKEYE GİRER"

Su seviyesine dikkati çeken Mustafa Akkuş, "Muradiye'deki Bendimahi Çayı en uzun göç yolculuğuna sahip ve Van Gölü etrafındaki 111 akarsu içerisindeki en büyük üreme alanlarından birsini oluşturuyor. Şu anda su miktarı çok çok kritik bir seviyede. Suyun tarımsal sulama amacıyla artık daha fazla kesilmemesi lazım. Mevcut sudan biraz daha aşağıya düştüğü zaman maalesef buradaki üreme tehlikeye girecek. Bu yüzden yetkililerin konuyu hassasiyetle takip etmeleri lazım. Özellikle Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin bu noktada büyük bir sorumluluk düşüyor. Akarsu yatağındaki üreme için gerekli olan suyu daha fazla tarımsal sulamaya kesilmemesi lazım. Ümit ediyoruz ki su miktarı bu şekilde kalır dönem sonuna kadar başarılı bir üreme sezonu geçiririz ve burada çok daha fazla balık görürüz" şeklinde konuştu.