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"İlk kez böyle bir durumla karşılaştık..." İstanbul'da balıkçılara sürpriz! Oltaya takılanı görünce şaşkına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Pendik açıklarında balık tutan vatandaşın oltasına yavru köpek balığı takıldı. Balıkçı şaşkına dönerken, yavru köpek balığı yeniden denize bırakıldı.

Pendik açıklarında sabah saatlerinde lüfer avına çıkan amatör balıkçılar sürprizle karşılaştı. Arkadaşlarıyla birlikte balık tutan Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Harun Kanatçı’nın oltasına yavru bir köpek balığı takıldı.

Lüfer avına çıktıkları sırada oltalarının art arda kopmasıyla durumu fark ettiklerini belirten Harun Kanatçı, durumu anlamak için çelik tel ve büyük kancalardan oluşan bir takım hazırladıklarını ve kısa süre sonra oltaya büyük bir balığın takıldığını söyledi.

Kanatçı yaşadıkları anı "Hatta o an videoda ‘Jaws geliyor’ diye espri yaptık ama gerçekten köpek balığı çıktı" sözleriyle anlattı. 

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIK"

Yıllardır balık avladığının ve Pendik’te ilk kez böyle bir durumla karşılaştığının altını çizen Kanatçı, "Daha önce oltalarımız sık sık kopuyordu ama neyin kopardığını bilmiyorduk. Bu kez çelik tel kullanınca ne olduğunu görebildik." ifadelerini kullandı.

"BELKİ DAHA BÜYÜKLERİNİ DE YAKALARIZ"

Balığa zarar vermeden yeniden denize bıraktıklarını ifade eden Kanatçı, "Daha büyüklerinin de olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bazen olta elimizdeyken aniden kuvvetli bir çekiş oluyor ve kopuyor. Tabii elimizdeki takımlar bu boyutta balıklar için yeterli değil. İlerleyen günlerde daha sağlam takımlarla deneyeceğiz, belki daha büyüklerini de yakalarız. Bizim tek amacımız, doğayı gözlemlemek ve yaşananları belgelemek" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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