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Gölet can çekişiyor, çiftçi isyan etti! Balıkların ölümündeki gizem ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gölet can çekişiyor, çiftçi isyan etti! Balıkların ölümündeki gizem ekipleri harekete geçirdi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Terzili köyündeki gölette balık ölümlerinin artması ekipleri harekete geçirdi. Her hafta bu ölümlerin yaşandığını söyleyen köy sakinleri duruma tepki gösterdi.

Hayvanların su ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin sulanması amacıyla kullanılan Terzili Göleti'nde çok sayıda ölü balık gören köy sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme başlattı.

Gölet can çekişiyor, çiftçi isyan etti! Balıkların ölümündeki gizem ekipleri harekete geçirdi - 1. Resim

Köy sakinlerinden Aydın Poyraz, gölet suyunun renginin değiştiğini ve balık ölümlerinin dikkat çekici boyuta ulaştığını belirtti.

Gölet can çekişiyor, çiftçi isyan etti! Balıkların ölümündeki gizem ekipleri harekete geçirdi - 2. Resim

ATIKLAR SEBEP OLUYOR İDDİASI

Balık ölümlerinin her hafta olduğunu ileri süren Poyraz, "Suyun berraklığı gitmiş. Bu çok üzücü bir durum. Ben bunu yapanları kınıyorum, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyorum." dedi. Poyraz, balık ölümlerine çevredeki bir hayvan çiftliğinden bırakılan atıkların sebep olduğunu iddia etti.

Mehmet Parlak ise göletin durumunun her geçen gün kötüleştiğini belirterek, "Balıklar ölmüş, gölet adeta can çekişiyor. Yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gölet can çekişiyor, çiftçi isyan etti! Balıkların ölümündeki gizem ekipleri harekete geçirdi - 3. Resim

Gölet can çekişiyor, çiftçi isyan etti! Balıkların ölümündeki gizem ekipleri harekete geçirdi - 4. Resim

Gölet can çekişiyor, çiftçi isyan etti! Balıkların ölümündeki gizem ekipleri harekete geçirdi - 5. Resim

Gölet can çekişiyor, çiftçi isyan etti! Balıkların ölümündeki gizem ekipleri harekete geçirdi - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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