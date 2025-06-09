Binlerce kişi bu göçü izlemeye gidiyor! İnci kefallerinin yumurta göçü başladı: Her biri 10 bin adet veriyor

Van Gölü'ndeki inci kefalleri, yumurtlama dönemi için tatlı sulara doğru başlattıkları zorlu göçle adeta görsel bir şölen sunuyor. Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'na akın eden ziyaretçiler, balıkların akıntıya karşı verdiği mücadeleyi ve martıların av sahnesini hayranlıkla izledi.

Van'a özgü inci kefallerinin heyecanlı göçü başladı.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin bu yolculuk sırasında önüne çıkan engelleri aşmak için verdiği mücadele, izleyenlere görsel şölen sunuyor.

BİNLERCE KİŞİ EŞSİZ YOLCULUĞU İZLEDİ

Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, Deliçay'da suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri uçarak aşan balıkların eşsiz yolculuğunu izliyor.

Kurban Bayramı tatilinde Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen binlerce ziyaretçi, balıkların göçünü izleme fırsatı buldu.

Ankara'da gelen Aylin Göksu, inci kefalinin göç zamanında akıntıya karşı yüzmesinin eşsiz manzara oluşturduğunu söyledi.

HER BİRİ 10 BİN YUMURTA VERİYOR

Herkesin balık göçünü görmesi gerektiğini belirten Göksu, "Burada eşsiz manzara var. Güzel vakit geçirdik. Bu taraflara ilk defa geliyoruz. İnci kefali göçüne tanıklık etmek güzel oldu. Martıların balıkları avlamasını izledik. Yolu Van'a düşenlere muhteşem manzarayı görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla Muş'tan gelen Nurten Akkul ise "Balıkların eşsiz göçünü izlemeye geldik. Yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalini yakından gördük. Yoğun bir ilgi var. Buraya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

İlçe sakini Zafer Taşdemir de inci kefalinin göçüne her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İlçemiz birçok ilden, yurt dışından misafir ağırlıyor. Ailece balık göçünü izlemeye geldik. Güzel vakit geçirdik. Herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.