İnci kefali için 3 aylık av yasağı başladı! 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında avlanamayacak

İnci kefali için üç aylık av yasağı başladı. Üreme dönemine giren inci kefaliler 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında avlanamayacak. Peki, İnci kefali sezonu ne zaman açılıyor 2024? Avlanma yasağı ne zaman başlıyor, başladı mı? Balıkçılıkta av sezonu bitti mi? İşte detaylar...

Sadece Van Gölü'nde yaşayan ve binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefali balığının 3 aylık av yasağı başladı. Peki, İnci kefali ne zaman avlanır? İnci kefali avlamak yasak mı?

Üreme dönemine giren inci kefaliler 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında avlanamayacak. Tatlı sulara göz ederek yumurtalarını bırakan inci kefali balığı için av yasağı dün başladı.

Kış aylarında İnci Kefali avcılığı, Van Gölü'nde teknelerle, fanyalı uzatma ağlarla Temmuz ortalarından Nisan ortalarına kadarki sürede yapılmaktadır.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali için av yasağı 2024 yılında 15 Nisan'da başladı.

Sığ suları tercih eden Kefal, özellikle tatlı su akarsu yakınlarında bulunabilir. Mart ayı Kefalin en lezzetli olduğu zamanlardır.

Vanlı balıkçılar da bu av yasak döneminde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlayacak.

İnci kefali göçü ise yakında başlayacak. İnci kefali göçünün en yoğun olduğu yerlerden biri olan Erciş Balık Bendine giderek siz de bu görsel şölene şahit olabilir, eşinizle, ailenizle, dostunuzla seyrederek keyifli vakitler geçirebilirsiniz.