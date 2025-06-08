Her biri 10 bin yavru demek! Van'ın 'uçan balıkları' bölge ekonomisini canlandırıyor, kilosu ise 220 TL

Van Gölü'nün endemik türü inci kefalleri, her yıl mayıs-haziran aylarında üremek için tatlı sulara doğru zorlu göç yolculuğuna çıkarak muhteşem bir doğa olayına sahne oluyor. İnci kefali, Van Gölü çevresinde yaşayan insanlar için de hem ekonomik hem de turistik bir değer taşıyor.

Van'a özgü inci kefalleri ile ilgili yeni bir gelişmeye yaşandı.

Van Gölü’nü çevreleyen tatlı su akarsularına göç eden inci kefalleri, karşılarına çıkan güçlü akıntılara ve metrelerce yüksekliğindeki şelalelere karşı adeta uçarcasına zıplayarak ilerliyor.

HEM EKONOMİK HEM TURİSTİK DEĞER TAŞIYOR

Özellikle Erciş ilçesindeki Deliçay ve Muradiye’deki Bendimahi Çayı, bu görsel şöleni izlemek isteyen doğa tutkunları ve fotoğrafçılar için önemli birer durak haline gelmiş durumda. İnci kefalinin göçü, doğanın sürekliliği ve hayatın kararlılığına dair etkileyici bir hikâye sunarken, Van Gölü çevresinde yaşayan insanlar için de hem ekonomik hem de turistik bir değer taşıyor.

Tuzlu/salamura edilmiş (konserve harici) inci kefalin kilosu market ve yöresel satıcılarda yaklaşık 217–220 TL (KDV dahil) arasında satılıyor.

"İNCİ KEFALİ ORTALAMA 10 BİN YUMURTA BIRAKIYOR"

İnci kefalinin göç döneminde avlanmasının yasak olduğunu, bu süreçte hem balıkların hem de doğanın korunması adına vatandaşlardan duyarlılık beklediğini ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefalinin bu göçünün sadece ekolojik değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıdığını söyledi.

Şuanda Erciş ilçesindeki balık bendinde bulunduklarını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, şu ifadeleri kullandı: