1 çuval patates fiyatına içi boş kumpir! Vatandaştan "boykot" çağrısı

Gıda fiyatlarında yapılan fırsatçılıkların ardı arkası kesilmiyor. Bazı esnaflar, tüm denetimlere rağmen "serbest piyasa" adı altında fahiş fiyatlarla satış yapıyor.

DÖNERİN ARDINDAN KUMPİR FİYATLARI GÜNDEMDE...

80 gram et dönerin 615 TL'ye satılmasının gündem olmasının ardından şimdi de kumpir fiyatıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Online platformlarda kumpir için yazılan fiyatlar akıllara durgunluk verdi.

1 ÇUVAL PATATES FİYATINA BOŞ KUMPİR

İçi boş kumpirin fiyatının 300-400 liralara satıldığı görüldü. Gündem olan fiyatlar sosyal medyada da büyük tepki çekti. Tereyağ ve kaşar peynir ile servis edilen kumpirin 1 çuval patates parasına satılması pes dedirtti.

VATANDAŞLARDAN BOYKOT ÇAĞRISI

Gıdadaki fahiş fiyatlar sonrası birçok vatandaştan "Boykot çağrısı" geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlar, yüksek fiyatlara sert tepki gösterdi.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlar şöyle: