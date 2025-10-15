Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Muhittin Böcek davasında yeni halka! 'Rüşvet parasıyla daire alındı' iddiası

Muhittin Böcek davasında yeni halka! 'Rüşvet parasıyla daire alındı' iddiası

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Muhittin Böcek'in, gözaltına alınan özel kalem çalışanı Melek K.'ya rüşvet parasıyla daire aldığı iddia edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de tutuklu bulunduğu rüşvet soruşturması kapsamında 6 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Böcek’in amcasının oğlu E.B., mimar M.A.C.D., Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası eski başkanı Emrullah Tayfun Ç., Serkan Ç., belediye özel kalem müdürlüğü çalışanı Melek K. ve mimar Özlem Yıldız K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

İMAR MÜDÜRÜNÜN EŞİ DE GÖZALTINDA

Sabah'ın haberine göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan mimar Özlem Yıldız K.'nın, Temmuz ayında düzenlenen operasyonla tutuklanan ve rüşvet almakla suçlanan İmar Şube Müdürü Tuncay K.'nın eşi olduğu öğrenildi.

İddialara göre, Altıntaş bölgesindeki imar ve iskan işlemlerinde müteahhitlerin yönlendirilmesi sürecinde Özlem Yıldız K.'nın etkin rol oynadığı öne sürülüyor.

"DAİRE ALIM SÜRECİNDE YER ALDI" İDDİASI

Öte yandan gözaltına alınan belediye özel kalem çalışanı Melek K.'ya, Muhittin Böcek tarafından 'rüşvet parasıyla daire aldığı' ileri sürüldü.

