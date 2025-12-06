Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek sağlık şikayetleri nedeniyle 7'nci kez hastaneye kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında 5 Temmuz tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Muhittin Böcek, gece saatlerinde sağlık şikayetleri sebebiyle 7'nci kez hastaneye kaldırıldı.

Muhittin Böcek

Antalya'da tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nden şikayetleri sebebiyle bugün gece saatlerinde Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 63 yaşındaki Muhittin Böcek'in şikayetlerinin değerlendirildiği öğrenildi.

Muhittin Böcek sosyal medya hesabından daha önce yaptığı açıklamalarda şeker, kalp, tansiyon, prostat rahatsızlığı, böbrek değerlerinin yüksekliği, akciğer problemleri yaşadığını ve 22 ilaç kullandığını paylaşmıştı.

