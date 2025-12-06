Aralık ayının ilk günlerinde sıcaklıklar hızla düşerken, Meteoroloji 25 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul’da ise 17 saat kesintisiz yağmur beklentisi var. Birçok bölgede kuvvetli sağanak ve yer yer kar yağışı etkili olacak. İşte detaylar...

Aralık ayının ilk günlerinde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar aniden düştü, birçok kentte akşam saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Meteoroloji, yarın için İstanbul dahil birçok kenti uyarırken, '17 saat aralıksız yağmur' ihtimali de gündeme geldi. İşte 7 Kasım 2025 hava durumu tahminleri ve pazar planı yapanları yakından ilgilendiren detaylar...

17 SAAT ARALIKSIZ YAĞMUR YAĞABİLİR

Yüz binlerce takipçisi bulunan Hava Forum adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar, megakentlileri heyecanlandırdı. Paylaşımda "İstanbul'da bu gece 2'den itibaren TAM 17 SAAT ARALIKSIZ yağmur bekliyoruz" ifadesi yer alırken, diğer paylaşımda ise 'evden çıkmayın' uyarısı geldi.

O paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Sevgili İstanbullular pazar günü gün boyu yağmur bekliyoruz. Mecbur kalmadıkça arabanızla trafiğe çıkmayın. Herkes çıkarsa pazar günü %90-%95 trafik oranına ulaşırız, aman dikkat. Evde sahlep, çay efendime söyleyeyim kahve ve benzeri içeceklerle yağmuru izleyebilirsiniz..."

7 Aralık 2025 MGM hava durumu tahmin haritası

25 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin internet sitesinde ise tam 25 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Bazı illerde kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edilirken, bazılarında ise kar yağışı beklendiği belirtildi.

Bu illerde yaşayanların ani sel ve su baskınları ile kuvvetli kar yağışına karşı dikkatli olması gerekiyor.

İşte uyarı alan iller: Adana, Adıyaman, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Mersin, İstanbul, Kocaeli, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Yalova.

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Son tahminlere göre; Güney Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizde havanın aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Orta Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova çevreleri, Balıkesir’in kuzeyi, Antalya’nın doğu kıyıları, Erzurum’un güneyinde kuvvetli, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacak. Rüzgar ise genellikle güney yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esecek.

