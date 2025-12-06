Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'in Teknik Direktörü Nuri Şahin, maçta ilk 5 dakikadan sonra istedikleri her şeyi sahaya yansıttıklarını söyledi.

"GALİBİYETE DAHA YAKIN TARAF BİZDİK"

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın RAMS Başakşehir adına iyi geçtiğini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "İlk 5 dakika istediğimiz gibi geçmedi ama sonra iyi performans sergiledik. Galibiyete daha yakın taraf bizdik. İstediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Üçüncü bölgede daha sakin kalsaydık ve net oynasaydık daha fazla gol atabilirdik. Maçı kazanabilirdik. Bir puana sevinemeyeceğim ama oyun olarak büyük adım attık. Üzgünüz ama aynı zamanda takımımla gurur duyuyorum. Bunun üzerine inşa edeceğimiz çok şey var." ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ YAVAŞ REKABETİN İÇİNE GİRİYOR"

Karşılaşmanın 71. dakikasında oyuna girdikten 10 dakika sonra beraberlik golünü atan milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın performansına da değinen Nuri Şahin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bertuğ'u iyi tanıyorum ve nasıl bir oyuncu olabileceğini herkesten iyi biliyorum. Buraya geldiğimizde hazır değildi. Biz ona zaman verdik. Yavaş yavaş rekabetin içine giriyor. Öz güveni daha iyi. İdmanlarda daha iyi. Ödüllerini de dakika alarak ve gol atarak almaya başladı. Ülkemiz için de çok değerli bir yetenek. İnşallah onu milli takıma gönderebiliriz. Onun adına çok mutlu oldum. Trabzonspor maçında golü attıktan sonra oyununu beğenmemiştim ama bugün golü atmasının ardından iyi performans sergiledi."

