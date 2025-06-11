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Muğla’da acı olay! Emekli polis memuru feci şekilde can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Muğla’da acı olay! Emekli polis memuru feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dengesini kaybederek evinin çatısından düşen emekli polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti.

Konacık Mahallesi Turan Sokağı'nda emekli polis memuru 55 yaşındaki Hüseyin Demir, ikinci kattaki evinin çatısından dengesini kaybedip zemine düştü.

Muğla’da acı olay! Emekli polis memuru feci şekilde can verdi - 1. Resim

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.Emekli polisin cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla’da acı olay! Emekli polis memuru feci şekilde can verdi - 2. Resim

ANAHTARI OLMADIĞI İÇİN ÇATIDAN GİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Öte yandan Hüseyin Demir'in evinin anahtarının yanında olmaması nedeniyle çatıdan evine girmeye çalıştığı sırada dengesini kaybettiği öne sürüldü.

Muğla’da acı olay! Emekli polis memuru feci şekilde can verdi - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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