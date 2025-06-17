Ölüm listesi gibi suç dosyası: İstanbul'un kabusu olan suç çetesine operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2025 23:35 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 23:42 - Güncelleme:

İstanbul'da, firari Uğurcan Gündoğmuş'un liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul'da çalıntı araç veya motosikletlerle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri kurşunlama" ve "el bombalı saldırı" gibi 11 eyleme karıştığı tespit edildi.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, firari Uğurcan Gündoğmuş'un elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü. 22 KİŞİ YAKALANDI Bu kapsamda 59 şüphelinin, İstanbul'da çalıntı araç veya motosikletlerle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri kurşunlama" ve "el bombalı saldırı" gibi 11 eyleme karıştığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 22 zanlıyı yakaladı. Operasyonda, şüphelilerden 22'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. İlgili Haber Suç örgütüne yönelik operasyon! 19 şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir