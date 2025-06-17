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Ölüm listesi gibi suç dosyası: İstanbul'un kabusu olan suç çetesine operasyon

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ölüm listesi gibi suç dosyası: İstanbul&#039;un kabusu olan suç çetesine operasyon
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da, firari Uğurcan Gündoğmuş'un liderliğini yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul'da çalıntı araç veya motosikletlerle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri kurşunlama" ve "el bombalı saldırı" gibi 11 eyleme karıştığı tespit edildi.

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, firari Uğurcan Gündoğmuş'un elebaşılığını yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

22 KİŞİ YAKALANDI

Bu kapsamda 59 şüphelinin, İstanbul'da çalıntı araç veya motosikletlerle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "iş yeri kurşunlama" ve "el bombalı saldırı" gibi 11 eyleme karıştığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 22 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda, şüphelilerden 22'sinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4'ünün de yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari 11 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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